Uni-Ranking der WirtschaftsWoche Spitzenplätze für Münchener Hochschulen - Mannheim, Köln, Karlsruhe und Aachen ebenfalls vorn

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (kurz LMU) und die TU München sind die beliebtesten Hochschulen deutscher Personaler. Zu diesem Ergebnis kommt das Hochschulranking der WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft Universum. An der größten Umfrage ihrer Art beteiligten sich zwischen Oktober und Dezember 2018 650 Personalverantwortliche deutscher Unternehmen. Dabei gaben sie an, von welchen Universitäten sie am liebsten Mitarbeiter rekrutieren – und auf welche Kriterien sie dabei besonders achten.