Universität: Lieber Stricken als Marktwirtschaft

Drei Versuche hat AfD-Gründer Bernd Lucke gebraucht, um seine Antrittsvorlesung an der Universität Hamburg halten zu können. Dank Polizeischutz ist es ihm in dieser Woche schließlich gelungen. Die beiden ersten Versuche hatten Studierende blockiert, lautstark und gut organisiert. Verantwortlich dafür waren auch Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses der Uni, kurz Asta, also wenn man so will: Mitglieder der Regierung der Studierendenschaft.