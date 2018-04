Jacob Lorenz sieht aus, als sei er in seiner Zukunft schon angekommen. Das blaue Hemd ist akkurat gebügelt. Seine Erscheinung strahlt Professionalität aus. Allein der abgesessene Stuhl auf dem er in dem kleinen Raum sitzt und die in die Jahre gekommene Computer-Hardware verraten, dass er noch nicht in einem modernen Büro eines Weltkonzerns arbeitet, sondern noch in einem alten Trakt seiner Uni. Lorenz liegt in den letzten Zügen seiner Master-Arbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität (btu) Cottbus. Anders als es das Klischee des Bummelstudenten suggeriert, sitzt ihm nicht allein die Frist zur Abgabe im Nacken, sondern auch schon sein zukünftiger Arbeitgeber. Seinen Vertrag für einen Job in Berlin bei SAP hat der Informatik-Student schon seit Monaten unterschrieben. Jetzt muss seine Arbeit nur noch vor dem ersten Arbeitstag fertig werden.