Vergleich der Studieninhalte BWL und IT: Wo Zukunft überhaupt eine Rolle spielt

Als besonders renommiert gelten hierzulande unter Managementaspiranten die privaten Business Schools. Allen voran die Frankfurt School of Finance and Management und die European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. In Frankfurt erhalten die Studierenden im Bachelor „Business Administration“ schon im ersten Semester eine Einführung ins Programmieren, können sich in Vertiefungsmodulen zum Beispiel auf digitale Geschäftsmodelle spezialisieren. Die ESMT bietet hingegen nur MBA-Programme und einen zweijährigen Master in Management an.



Mehr zum Thema: Der Goldstandard vieler Managerlaufbahnen wirkt inzwischen wie ein Auslaufmodell. Im klassischen Betriebswirtschaftsstudium fehlt oft jeder Bezug zum Thema Digitalisierung. Deshalb wechseln immer mehr zu Wirtschaftsinformatik oder in duale Studiengänge.