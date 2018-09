Verlustvortrag durch Studienkosten Warum Studenten ihre Steuern machen sollten

Möglich ist das durch den sogenannten Verlustvortrag. Er gibt die Summe an, die Steuerpflichtige im jeweiligen Jahr an Ausbildungskosten gezahlt haben. In der „Anlage N“ zur Steuererklärung findet sich der Punkt „Werbungskosten“. Dort können Arbeitnehmer Kosten eintragen, die in den eigenen Berufsweg investiert wurden. Auch Studenten profitieren davon: Wenn die Ausgaben für die Uni also höher sind als Einnahmen aus dem (Neben-)Job, entsteht ein Verlust, den das Finanzamt anerkennt und der sich bis zum ersten richtigen Gehalt aufbauen kann. Wichtig: BaföG und Einkünfte aus Minijobs zählen in dieser Rechnung nicht als Einkommen. Verlustvorträge können Erwerbstätige bis zu sieben Jahre rückwirkend beim Finanzamt einreichen.