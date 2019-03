Wahl der richtigen Hochschule Fünf Merkmale, die einen guten Masterstudiengang auszeichnen

Im Rheinland heißt es im Karneval „Jeder Jeck is anders“ - und Individualität ist in der akademischen Lehre zunehmend relevant und in großen Studiengängen wie BWL, VWL oder auch Sozialwissenschaften sind für Studierende vielfältige Auswahlmöglichkeiten wichtig. Doch bei all den Selbstverwirklichungswünschen plädieren fast alle Dekane, wie auch Andreas Haufler, Dekan der Sektion für VWL an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, für bestimmte Grundlagenkenntnisse, die gelehrt werden sollten. „Generell sollte ein Master viele Freiheiten und Wahlmöglichkeiten bieten, allerdings erst nach einem verbindlichen Kursprogramm in den zentralen Fächern der VWL. Dies dient insbesondere auch dazu, für Studenten mit unterschiedlichem Background ein einheitliches methodisches Fundament für den Wahlbereich zu schaffen“, rät er.