Weiterbildung Für wen sich ein Fernstudium lohnt

Ein Fernstudium ist also eine Investition. Die müssen Interessenten aber nicht immer allein schultern. Studenten der öffentlich-rechtlichen Fernuni Hagen sind BaföG-berechtigt. Die Bundesregierung fördert das Erststudium für Berufstätige mit dem Aufstiegsstipendium in Höhe von bis zu rund 900 Euro monatlich. Manchmal beteiligt sich der Arbeitgeber an den Kosten der beruflichen Weiterbildung. „Großunternehmen und Konzerne haben mitunter Studienprogramme, stellen in manchen Fällen auch frei“, sagt Siems. Im Mittelstand sei die Unterstützung für das Fernstudium hingegen eher selten.