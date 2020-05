Weiterbildung: Für wen sich ein Fernstudium lohnt

Die Fernhochschulen konzentrieren sich hingegen weitgehend auf Fachrichtungen mit hoher Nachfrage, die ohne Praxiserfahrung auskommen. „Grundsätzlich ist es natürlich am unkompliziertesten in den sogenannten Buchwissenschaften oder in der Informatik, weil hier die Infrastruktur online nahezu identisch herzustellen ist“, sagt Thuy. An der Fernuni Hagen studieren 31 Prozent der Immatrikulierten Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre. Es folgen Kultur und Sozialwissenschaften (20 Prozent) und Psychologie (19 Prozent). Die restlichen Fakultäten sind Mathematik und Informatik (16 Prozent) sowie Rechtswissenschaften (14 Prozent). Die IUBH bietet zudem unter anderem Architektur oder Mediendesign an.