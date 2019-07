Wettbewerb der WirtschaftsWoche Florian Molder ist der erste Gewinner des „Supermaster“

Molders Idee ist ganz im Sinne der Erfinder des Wettbewerbs: Er packt ein aktuelles Thema an und löst es auf eine nachhaltige, wissenschaftlich fundierte Weise. So sah das nach einstündiger Beratung auch die Jury: Molder wurde der erste „Supermaster“.



Und so kam es, dass man auf dem Dach des Hauses einen sehr großen Mann im dunkelblauen Anzug auf einen sehr großen Scheck gelehnt antraf, der auf die Frage, was er mit den 25.000 Euro nun anfangen wolle, erstmal sprachlos war. „Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich kaufe einen Oldtimer“, sagt Molder, „die war nicht so begeistert.“ Wahrscheinlich lege er das Geld erst einmal zurück, ein größerer Urlaub im nächsten Jahr wäre damit auch drin, so Molder.