Wintersemester 2018/2019 So viele Studenten wie noch nie

27. November 2018

Bei den Erstsemestern schrieben sich zum Wintersemester 2018/19 an den deutschen Universitäten 1,6 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein. Andere Hochschulen hatten deutlichen Zuwachs. Bild: dpa Bild:

An den deutschen Hochschulen sind seit Beginn dieses Wintersemester so viele Studierende eingeschrieben wie hierzulande niemals zuvor. Die Zahl nähert sich in großen Schritten der Drei-Millionen-Marke.