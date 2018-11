Wintersemester 2018/2019 So viele Studenten wie noch nie

Im Wintersemester 2018/2019 sind so viele Studenten an deutschen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit und bezieht sich auf erste vorläufige Ergebnisse. Demnach waren 2 867 500 Studenten im laufenden Semester immatrikuliert - das sind 0,8 Prozent oder 22 600 mehr als im Wintersemester davor. Die Zahl der Studienanfänger sank hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent auf 508 800. Die Zahl bezieht sich auf Anfänger, die im Sommersemester 2018 oder im Wintersemester 2018/19 erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule begonnen haben.