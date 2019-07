Wirtschaftswissenschaften „Das Studienangebot ist unüberschaubar“

Was heißt das für aktive Wirtschaftsforscher? Sollten auch diese ihr Wissen aktiver in aktuelle Debatten einbringen?

Ich sehe die Verantwortung hier eher bei den Medien als bei den Wissenschaftlern. Ich höre öfter den Vorwurf, dass sich Wirtschaftswissenschaftler stärker öffentlich äußern sollten. Ich denke aber auch, Journalisten sollten sich mehr Mühe machen, in die Wissenschaftsliteratur einzusteigen, wie sie das etwa in Physik oder Biologie auch tun und die Dinge finden, die relevant und interessant sind. Das auch noch von den Wissenschaftlern selbst zu verlangen, halte ich für übertrieben.



Was können andere Studenten von den aktuellen Finalisten lernen? Sollten sie sich auch verstärkt auf die Arbeit über Disziplinen hinweg vorbereiten, statt sich zu sehr in ökonomische Modelle zu vertiefen?

Das eine geht nicht ohne das andere. Man braucht zuerst ein Rüstzeug und eine solide Basis in seinem eigenen Forschungsgebiet. Sonst kann man nicht in den interdisziplinären Dialog einsteigen. Dazu braucht man dann aber eine gemeinsame Sprache mit anderen Disziplinen.