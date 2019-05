WirtschaftsWoche Supermaster Es kann nur einen geben

Ihr Vorschlag: Die digitale Welt ins Geschäft bringen, indem im stationären Handel Serviceroboter Kunden bedienen. In ihrer Arbeit analysiert Kaufmann, warum gerade dadurch „technologieaffine, interaktions- und beratungsscheue Konsumenten“ ein besseres Kauferlebnis beschert werden könnte. Ihre Empfehlung: „Der Roboter sollte kundenorientiert und menschlich handeln, sodass Konsumenten Spaß mit dem Roboter haben.“



Analyse der Akzeptanz und Nutzungsintention von Service Robotern am Point of Sale des Einzelhandels für Consumer Electronics – Empirische Untersuchung des Potenzials zur Steigerung der Attraktivität gegenüber dem Online-Handel in verschiedenen Kundensegmenten unter Anwendung einer Mehrgruppenkausalanalyse



Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Marketing Science