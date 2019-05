WirtschaftsWoche Supermaster Es kann nur einen geben

Das derzeit knappste Gut in der Wirtschaft sind nicht seltene Erden oder Edelmetalle – es sind qualifizierte Mitarbeiter. Deshalb ist es für Unternehmen so wichtig, die Fachkräfte zu halten, die bereits an Bord sind. Supermaster-Kandidatin Luise Ortloff sieht in einem stärkeren Commitment zu einer Organisation, also einer Bindung an den und Identifikation mit dem Arbeitgeber, eine Möglichkeit, Mitarbeiterfluktuation zu verringern.