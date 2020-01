World University Ranking „Die besten Unis der Welt warten nicht“

Das entspricht wohl auch eher der deutschen Hochschulpolitik.

In England sagt man, die steigende Flut hebt alle Boote gleichermaßen an. So handelt wohl auch die deutsche Politik. Aber so denken eben nicht alle Länder.



Wenn die Ansätze so unterschiedlich sind, warum sollte man sich dann überhaupt auf internationale Rankings verlassen?

Ein guter Punkt. Wir legen zum Beispiel viel Wert auf Forschungspublikationen. In Deutschland findet aber ein großer Teil der Grundlagenforschung außerhalb von Universitäten statt, zum Beispiel an Max-Planck-Instituten. Das macht es schwer, den Output verlässlich zu messen, obwohl es oft die gleichen Menschen sind, die sowohl an Unis als auch an außeruniversitären Instituten forschen. In Frankreich oder Russland hat man darauf reagiert und zum Beispiel staatliche Wissenschaftsakademien und Universitäten zusammengelegt.