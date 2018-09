Zukunft der VWL : „Wir brauchen ein breiteres Spektrum in der ökonomischen Ausbildung“

An der Universität Siegen haben Sie den bundesweit ersten Masterstudiengang in pluraler Ökonomik mit initiiert. Was machen Sie anders?

Das „normale“ VWL-Studium ist sehr formal, was berechtigt ist, die Vielfalt und die Geschichte des ökonomischen Denkens gehen aber da meist unter. Wir wollen den Studierenden mehr und andere Perspektiven auf volkswirtschaftliche Fragestellungen ermöglichen. Der Arbeitsmarkt braucht auch Ökonominnen und Ökonomen mit Qualifikationen, die das klassische Masterstudium nicht vermittelt. Wer später in einem Ministerium, einer NGO oder einer Gewerkschaft arbeiten will, muss nicht unbedingt ein exzellenter Ökonometriker sein. Wir brauchen daher ein breiteres Spektrum in der ökonomischen Ausbildung, und wir brauchen eine größere Offenheit für neue wissenschaftliche Methoden. Dafür muss die plurale Ökonomik muss beweisen, dass sie wissenschaftliche Exzellenz hat. Warum sollten heterodoxe Studien irgendwann nicht auch in internationalen Top-Journals erscheinen?