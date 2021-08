Arbeiten, wo andere Urlaub machen Homeoffice im Ausland – alles (gar nicht) so einfach?

Also schnell den Laptop und die Koffer packen und ab ins nächste Flugzeug? So einfach ist es nicht. Denn bei der Arbeit aus dem Homeoffice im Ausland gibt es doch einiges zu beachten, erklärt Matthew Devey, Partner und Fachbereichsleiter für Arbeitsrecht bei der Anwaltskanzlei Linklaters. Devey empfiehlt jedem Arbeitnehmer, seinen Vorgesetzten direkt über die Pläne, das Homeoffice aus dem Ausland zu machen, zu informieren. „Prinzipiell bestimmt der Arbeitgeber den Arbeitsort, nicht der Arbeitnehmer“, erläutert Devey. Und vor der Pandemie war der zentrale Arbeitsort nun mal das Büro. „So ist es auch in der Regel im Vertrag festgehalten.“ Wenn der Chef dann nichts davon weiß, dass man gerade nicht in den eigenen vier Wänden, sondern am Strand in Italien sitzt, ist das ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag.