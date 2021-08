Arbeitspsychologe erklärt Das Homeoffice hat uns neurotisch gemacht

Spaltet das Arbeiten allein zuhause Teams?

Ja, in jedem Unternehmen gibt es Menschen, die schwieriger aus dem Homeoffice arbeiten können. Beispielsweise hier an der Universität mussten Tiere in den Labors versorgt werden, oder die Pflanzen im botanischen Garten. Hier waren Mitarbeiter eingeschränkter als wir Wissenschaftler. In Gruppen gibt es außerdem unterschiedliche Bedürfnisse von Sicherheit und sozialem Kontakt. Teams zerfallen da in Untergruppen und es bilden sich Trennlinien.