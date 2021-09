Corona-Folgen Die Pandemie spaltet die Arbeitswelt

Und gleichzeitig konnte man die Controllerin oder den Datenanalyst beobachten, deren mühsamer Pendelweg wegfiel, weil sie plötzlich von zu Hause aus arbeiten konnten – und die dank digitaler Technologien überlegten, die teure Wohnung in der Stadt gegen ein Haus in der Provinz zu tauschen. Oder die programmierenden Digitalnomaden, deren schwerste Entscheidung darin bestand, ob sie ihre Codezeilen in den nächsten Wochen eher von einem Airbnb an der Algarve oder einem Campingplatz in Kroatien aus versenden sollten.