Corona-Impfung „Hier dürfte ein Unternehmen durchaus sagen: Zutritt nur für Geimpfte“

In Frankreich müssen sich Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor gegen Corona impfen lassen. Wäre das in Deutschland auch denkbar?

Es gibt auch im deutschen Infektionsschutzgesetz eine Besonderheit: Im Gesundheitssektor dürfen Arbeitgeber den Impfstatus erfassen – und dann Ungeimpften auch den Einsatz in besonders sensiblen Bereichen wie etwa der Intensivstation verwehren. Aber anders als in Frankreich gibt es bei uns keine Covid-19-Impfpflicht. Und ich sehe auch nicht, dass sich daran so schnell etwas ändern wird.



