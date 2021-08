Desksharing „Da fehlt manchen das Katzenfoto“

Manche Firmen planen dabei so, dass sich zehn Mitarbeiter sechs Schreibtische teilen.

Damit kann man wirklich Büroflächen sparen. Von Beratern wird derzeit noch ein weiterer Vorteil beworben: Weil niemand mehr einen festen Platz hat, soll der Austausch untereinander blühen, das soll wiederum zu neuen und innovativeren Ideen führen. Der Charme von Desksharing in Büros ist damit der einer eierlegenden Wollmilchsau. Modernes Arbeiten und das auch noch billiger. Das klingt so attraktiv, da kann kaum ein Unternehmen nein sagen. Am Ende stimmt das Versprechen aber doch nicht so ganz.