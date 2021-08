Desksharing „Da fehlt manchen das Katzenfoto“

Fehlt beim Desksharing nicht auch das Persönliche? Schließlich muss man nach jedem Arbeitstag seine Sachen wegschließen und den Schreibtisch blitzsauber hinterlassen.

Das ist ein weiterer Widerspruch der heutigen Arbeitswelt. Individualität wird total gefördert und geschätzt. Ständig heißt es, bring dich persönlich ein! Aber das flexible Büro ist eine hoch standardisierte Arbeitsumgebung, die auch nur so funktioniert. Alles, was man hat und braucht, muss in ein Rollköfferchen passen oder in ein Schließfach. Das ist schon eine Entpersönlichung. Da fehlt manchen das Katzenfoto oder der bunte Kalender. So werden Büros zu Durchgangsstationen.