Fitnesstracker und Stress-Coaching Mit diesen Tipps bleiben Sie auch im Homeoffice gesund

In den Webinaren, die die Universität des Saarlandes für ihre Mitarbeiter anbot, ging es unter anderem darum, wie man sich im Homeoffice selbst besser organisiert, die Prioritäten richtig setzt und auch wirklich Feierabend macht. In einem eigenen Programm unterstützte die Hochschule Eltern bei ihren ganz eigenen Problemen. Besonders groß ist derzeit die Nachfrage nach Ratschlägen zu Resilienz, also zur Stärkung der psychischen Widerstandskraft. Dieser Online-Workshop war an der Universität des Saarlands ausgebucht. Lampé rät Unternehmen, sich gerade bei diesem Thema auf einen erhöhten Bedarf nach Hilfsangeboten einzurichten. „Derzeit ist die steigende Anzahl psychischer Erkrankungen aufgrund der Pandemie in aller Munde“, sagt die Expertin vom BBGM. Je länger diese anhalte, desto gefragter werden Angebote zur Stressbewältigung und zum Resilienztraining sein.