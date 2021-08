Geringere Bezahlung Weniger Gehalt im Homeoffice? Gut so!

Der Furor der Gerechten ist schon absehbar. Würde ein deutsches Unternehmen tun, was Google gerade in den USA praktiziert, nicht nur der Ostbeauftragte dürfte sich bitter beklagen: Der Konzern will Mitarbeiter im Homeoffice schlechter bezahlen, wenn sie dauerhaft dort arbeiten, wo die Lebenshaltungskosten geringer sind als nah am Bürostandort.