Hellofreshgo-Chef „Die Alleinherrschaft der Currywurst ist vorbei“

Diese Koexistenz mit der Kantine kann aber doch nicht in Ihrem Interesse sein, oder?

Doch, wir wollen die Mitarbeiter ja vor allem aus dem engen Korsett der Kantine befreien: Zwischen 12 und 14 Uhr müssen sie sich auf den Weg machen für ihre Currywurst und auch noch lange warten, wenn sie mal nicht den richtigen Moment abpassen. Aber die Alleinherrschaft der Currywurst ist vorbei. Wir wollen die Verpflegung so flexibel und abwechslungsreich machen, wie die Arbeit von heute es ist. Aber klar, Unternehmen, die nur auf unseren Kühlschrank setzen, sind entspanntere und beständigere Kunden.



Ist denn bei diesen Kunden schon wieder viel Betrieb? Immerhin haben sich zahlreiche Mitarbeiter in die Arbeit von zu Hause verguckt. Merken Sie das im Geschäft? Haben Unternehmen Verträge aufgelöst?

Ja, wir haben inaktive Kühlschränke. Wenn wir im engen Austausch mit den Unternehmen feststellen, dass der Betrieb gerade einfach keinen Sinn ergibt, weil kaum Mitarbeiter kommen, nehmen wir den Kühlschrank vorerst vom Netz. Dann ist der Betrieb in der Regel auch für uns nicht sinnvoll – und für die Umwelt erst recht nicht.