Hellofreshgo-Chef So will die Hellofresh-Tochter Mitarbeiter zurück ins Büro locken

Unternehmen auf dem Land müssen also auf Hellofreshgo verzichten?

Es ist zumindest Teil unserer mittelfristigen Strategie, in ganz Deutschland vertreten zu sein. Derzeit spielt auch die Unternehmensgröße noch eine tragende Rolle. Für uns lohnt sich der Betrieb des Kühlschranks in der Regel erst bei Unternehmen mit rund einhundert Mitarbeitern. Aktuell können kleinere Unternehmen in ganz Deutschland aber unsere Fresh- und Snackboxen bestellen, die wir mit den Gerichten, Snacks oder Smoothies befüllen.



Das klingt schon fast nach Hellofresh. Aus dem Unternehmen gründete sich Hellofreshgo 2017 aus. Der Dax-Kandidat hält noch gut 65 Prozent der Anteile. Ist das abgesprochen?

Na klar. Wir sind ständig in Kontakt mit Dominik Richter und Thomas Griesel, den beiden Gründern von Hellofresh. Und in die Quere kommen wir uns auch nicht. Mit dem Fokus auf das Büro wurde Hellofreshgo damals in der Innovationsabteilung entwickelt.