Ich kenne Online-Konferenz-Routinen mit wechselnder Homeoffice-Belegschaft und auch noch virtuell eingeblendeten Hintergründen im Video-Bild, so dass am Ende keiner mehr so richtig weiß, wer eigentlich im Firmenbüro sitzt oder zuhause. Weil auch noch die Schreibtischtelefone der Homeoffice-Kollegen auf deren Handys umgestellt sind, spielt es in den meisten Prozessen keine Rolle mehr, wer gerade wo sitzt.