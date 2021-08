Beispiel: Wenn Sie seit Monaten ununterbrochen im Homeoffice arbeiten, Zugriff auf alle Verwaltungs- und Kommunikationsprogramme haben, alle Inhalte und Dokumente auf die Entfernung teilen können und per Videocall alles Relevante sogar auf Zuruf besprechen können, was spricht eigentlich dagegen, dieses Office für ein paar Wochen in ein Hotel am Strand zu verlegen? Und zwar zusätzlich zum Jahresurlaub? Solange sich alle darauf verlassen können, weiter genauso im Team mit Ihnen arbeiten zu können? Und schon wäre der Sprung ins Meer vor der ersten Videokonferenz ganz real. Der Kaffee am Pool in der Mittagspause und eine Runde Joggen an der Seepromenade am Feierabend statt durch den heimischen Stadtpark.