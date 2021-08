Mehrarbeit Was Sie zu Überstunden im Homeoffice wissen sollten

In Deutschland geraten die Arbeitszeitmodelle durcheinander. Während viele Menschen infolge der Coronakrise in Kurzarbeit geschickt wurden oder gar nicht mehr arbeiten durften, mussten andere plötzlich etliche Überstunden leisten. Covid-19 sorgt in vielen Unternehmen für einen Ausnahmezustand, in dem Flexibilität gefragt ist. Grundsätzlich sollten Beschäftigte sich beim Thema Überstunden und Mehrarbeit gut informieren – gerade angesichts geplanter Änderungen bei der Arbeitszeiterfassung.