Niedergang einer Kultspeise Ein Nachruf auf die Currywurst

Dass diese Alleinherrschaft über die Pappschalen in Fußballstadion und Freibad jetzt einfach zu Ende gehen will, ist eigentlich kaum vorstellbar. Zu robust hat sich die Wurst bisher neben anderen, objektiv überlegenen Gegnern gehalten. Wie viel gesünder auch ein gut gefüllter Döner sein mag, wie viel facettenreicher auch die Welt der Pizza, im Leben der Nation gab es immer Momente, die unmissverständlich nach einer Currywurst verlangten, wie es Herbert Grönemeyer im gleichnamigen Hit 1982 auf den Punkt brachte: „Kommst du von der Schicht, was schöneres gibt es nicht, als ne Currywurst.“