Psychologie Wem Homeoffice leicht fällt – und wem nicht

Leistung sei gleichzeitig schwieriger zu messen, am ehesten funktioniere dies immer noch über die Frage, ob die Aufgabe erledigt wurde. Was gerade ein ganz anderes Thema sei: Viele Mitarbeiter müssten eher gebremst werden, damit sie nicht zu viel arbeiteten. „Viele wollen sich beweisen, Präsenz zeigen, fühlen sich verantwortlich und wollen ihr Unternehmen in der Krise retten. Die muss man vor dem eigenen Durchhaltewillen bewahren.“



