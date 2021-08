Reverse brain drain Homeoffice-Migranten: Droht Deutschland die große Abwanderungswelle?

Das Szenario ist so naheliegend wie plausibel: Ein Informatikabsolvent aus Griechenland oder Portugal, der dort trotz bester Noten nach dem Studium keinen Job findet, bewirbt sich in Deutschland und fängt hier zu arbeiten an, etwa bei SAP. Als die Coronakrise beginnt, wechselt er ins Homeoffice in seine kleine Heidelberger Wohnung. Und denkt sich seither: Das was ich hier tue, könnte ich auch aus einem Haus in Thessaloniki oder Porto tun, wo ich nicht nur meine Freunde in der Nähe hätte, sondern ich für das gleiche Geld auch eine doppelt so große Wohnung bekäme.