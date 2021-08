Zoom, Teams, Slack: Die größten Pannen in Videokonferenzen

Zugegeben, dieses kleine Mikrofonsymbol ist wirklich nicht immer im Blickfeld. Es beim eigenen Einsatz einzuschalten, hat selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel schon mal vergessen. Auf einer Videokonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Ende April übergab der WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus das Wort an Merkel. Die sprach auch drauf los, nur bekamen die anderen Teilnehmer davon nichts mit. Das Mikro der Kanzlerin war aus. Ein neben ihr sitzender Mitarbeiter kam ihr aber schnell zur Hilfe. Mit der aus Videokonferenzen inzwischen vertrauten Frage „Can you hear me now?“, oder auf Deutsch „Können Sie mich jetzt hören?“, setzte Merkel erneut an.