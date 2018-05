20, 30, 40 oder mehr Tage: Mehr Firmen locken mit Urlaub ohne Ende

Insgesamt, so die Beobachtung, scheint sich ein Trend zu einem großzügigeren Urlaubsangebot in Unternehmen zu etablieren. In Durchschnitt bekommen deutsche Arbeitnehmer 28 Tage Erholungsurlaub pro Jahr. In den vergangenen 24 Monaten lagen fast 375.000 Stellenanzeigen mit ihrem Urlaubsversprechen über diesem Wert. Die Stellen ganz ohne Urlaubslimits sind dabei offenbar schneller besetzt, nämlich nach durchschnittlich 22 Tagen. Positionen mit durchschnittlichem Urlaubsanspruch waren der Analyse zufolge erst nach 44 Tagen neu besetzt.