A Job Abroad #10 | USA „Die Schulgebühren meiner Tochter betrugen 2500 Dollar – im Monat“

Was genau macht The Forage?

Unser Hauptprodukt sind virtuelle Jobsimulationen für Studenten. Häufig kennen Studenten ihre Wunschberufe nur oberflächlich, wissen aber nicht, welche Aufgaben im Alltag sie tatsächlich erwarten. Über uns können Firmen also Simulationsprogramme aufsetzen, die zeigen, was man zum Beispiel als Software Engineer bei Walmart oder als Investment Banker bei J.P. Morgan macht. Die Firmen nutzen uns auch als Recruiting-Plattform. Sie sehen schließlich, wer die Simulationen mit welchem Ergebnis abschließt und können darüber entscheiden, wem sie ein Jobangebot machen wollen. Die Programme kann man übrigens auch in Deutschland abschließen. Es könnte also sein, dass man darüber große Arbeitgeber in den USA auf sich aufmerksam macht und so die Möglichkeit bekommt, hier her zu kommen.



Bis zu eurem Umzug 2020 hast du mehr als zehn Jahre in der Bay Area gelebt und gearbeitet. Während dieser Zeit ist viel passiert. Das Silicon Valley macht mittlerweile oft eher Negativschlagzeilen: Von den Preisexplosionen bei Immobilien bis hin zur hohen Obdachlosigkeit. Kannst du das bestätigen?

Ja. Und deswegen sind wir auch aus dem Silicon Valley weggezogen. Mein Mann und ich beziehen beide ein sehr gutes Gehalt. Aber trotzdem haben wir nur in einer Einzimmerwohnung gelebt. Wir haben sehr lange nach einem Haus gesucht. Viele Immobilien sind klein, krumm und schief und haben nicht einmal einen Garten – und dafür soll man zwei Millionen Dollar ausgeben? Ein Haus, das wir uns angeguckt hatten, sollte zweieinhalb Millionen Dollar kosten und hatte nicht einmal eine Auffahrt oder eine Garage. Ja, der Immobilienmarkt hat uns wirklich sehr gestört.