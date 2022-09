A Job Abroad #10 | USA „Die Schulgebühren meiner Tochter betrugen 2500 Dollar – im Monat“

Was hat dich denn so an den USA begeistert?

Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich habe jetzt natürlich auch immer nur in warmen Staaten gewohnt, in Kalifornien, Texas und Florida. Man lebt das ganze Jahr über draußen, ich habe immer ein Kleid und Flipflops an – das ist schon ein anderer Alltag, als wenn man jetzt mit Winterjacke unterwegs ist und ständig eiskratzen muss. Und obwohl die Leute oberflächlich sind, sind sie halt doch kontaktfreudig. Während meines ersten Aufenthalts in den USA fand ich es seltsam, wenn mich Leute im Bus angesprochen haben. Ich dachte immer, die wollen mich ausrauben, dabei war es nur Smalltalk. (lacht) Als ich dann zurück in Deutschland war und an der Bushaltestelle saß, fand ich es komisch, dass niemand mit mir geredet hat und alle nur mit sich selbst beschäftigt waren. Aber auch die Weitläufigkeit hier gefällt mir. Man hat immer das Gefühl, dass die USA grenzenlos sind.