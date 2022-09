A Job Abroad #11 | England „Die soziale Ungleichheit ist in England größer als in Deutschland“

Wie ist es mit dem Netzwerken hier? Kommt man im Uni-Umfeld gut mit den Locals oder anderen Expats in Kontakt?

Die Freundeskreise hier sind sehr international, selbst, wenn man gebürtig aus England kommt. Weniger Durchmischung gibt es zwischen Leuten, die an der Uni arbeiten, und Leuten, die außerhalb der Uni arbeiten. Das liegt auch am College-System.

Colleges sind autonome Teile der Universität und existieren parallel zu den Fakultäten. Von diesen Colleges gibt es hier 30 Stück. Jeder Student, jeder Doktorand, jeder Professor ist an einem College. Die Colleges übernehmen einen Teil der Lehre, viele Studenten wohnen auch dort, es gibt Sportmannschaften und so weiter. In den Colleges mischen sich die Fachdisziplinen, dort sind also nicht nur Physiker oder Mathematiker, sondern Angehörige aller Fächer. Das befördert die Parität und den Austausch, so dass man keinen wissenschaftlichen Tunnelblick bekommt. Für viele spielt sich innerhalb ihrer Colleges das komplette soziale Leben ab, weswegen die Durchmischung mit Leuten von außerhalb selten passiert.

Aber je weiter man in seiner Karriere fortschreitet, desto organischer wird es. Die Leute, mit denen ich die meiste Freizeit verbringe, sind nicht an der Universität beschäftigt.