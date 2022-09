A Job Abroad #11 | England „Die soziale Ungleichheit ist in England größer als in Deutschland“

Wie lange sollte man denn in einer Postdoc-Position bleiben?

In der Regel ist es so, dass Professoren Mittel für ein Forschungsprojekt einwerben. Von dem Geld können sie dann jemanden anstellen. Das war meine erste Stelle hier in Oxford. Jetzt habe ich selbst einen Forschungsantrag geschrieben und dafür Geld bekommen. Das ist also ein gewisser Schritt zur Unabhängigkeit. Der nächste Schritt für mich wäre eine Gruppenleitung. Man muss also schon dafür sorgen, dass es immer weitergeht. Leider ist es in der Forschung so, dass man selten auf einer festen Stelle landet – das ist ein großer Unterschied zur Arbeit im Unternehmen. Eine Festanstellung hat man meistens erst als Professor oder in einem nationalen Forschungsinstitut wie dem Fraunhofer- oder Max-Planck-Institut. Da gibt es manchmal auch permanente Stellen für Teamleiter – allerdings eher für solche, die schon weit fortgeschritten in ihrer Karriere sind.