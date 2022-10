A JOB ABROAD #12 | SÜDAFRIKA „Wenn hier jemand ganz gut verdient, gehört er gleich zu den Topverdienern“

Welcher Wein ist besser - der deutsche oder der südafrikanische?

Das ist schwierig zu sagen. Es kommt drauf an, was gerne getrunken wird. Ich würde sagen, der südafrikanische Wein kann schon mit den Top-Weinen der Welt mithalten. Es wird meistens aber nur der schlechte Wein exportiert. Wenn ich in Deutschland in das Südafrika-Regal schaue, dann ist der Wein meistens nicht so gut wie hier. Der Rotwein, würde ich sagen, ist besser als in Deutschland. Aber Weißwein jetzt nicht unbedingt.