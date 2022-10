A JOB ABROAD #12 | SÜDAFRIKA „Wenn hier jemand ganz gut verdient, gehört er gleich zu den Topverdienern“

WirtschaftsWoche: Wie bist du in Südafrika gelandet?

Oliver Becher: Ich habe in den Niederlanden meinen Master in Computer Science gemacht. Dann habe ich überlegt, wo ich während meines Studiums ein Praktikum machen könnte. Ich wollte im Big-Tech-Bereich arbeiten. Ein Freund hat mir den Tipp gegeben, mir mal anzuschauen, was Amazon macht. Ich habe mich informiert und mit ein paar Leuten dort gesprochen. Schließlich hat Amazon mich zum Praktikum nach Südafrika eingeladen. Da war ich vier Monate lang und es hat mir gut gefallen. Am Ende habe ich ein Übernahmeangebot bekommen. Nach der Beendigung meines Studiums in Amsterdam bin ich also nach Kapstadt gezogen und arbeite seitdem bei Amazon Web Services als Softwareingenieur.