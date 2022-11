A Job Abroad #15 | Türkei „Wenn Istanbul Berlin ist, ist Ankara Bonn“

WirtschaftsWoche: Engin, kannst du deinen Werdegang zusammenfassen?

Engin Aslan: Ich komme aus Gaggenau in Baden-Württemberg, habe an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert und 2007 bei EnBW angefangen. Zwei Jahre später hat EnBW eine Repräsentanz in Ankara eröffnet, um in den türkischen Energiemarkt einzusteigen. Der Geschäftsführer für die Türkei, ein Deutscher, brauchte einen Referenten. Und da hat man mich gefragt, ob ich nicht nach Ankara gehen möchte. Ich hatte Verwandte in Ankara, war ungebunden, also habe ich zugesagt. So hat es angefangen. Mittlerweile bin ich seit 13 Jahren in der Türkei und arbeite nach wie vor für EnBW. Es ist abwechslungsreich und spannend und ich bin froh, dass ich seit dem ersten Tag dabei bin. Und glücklicherweise sitzt EnBW seit 2014 auch nicht mehr in Ankara, sondern in Istanbul.