Und wie steht es um die sonstigen Lebenshaltungskosten, zum Beispiel die Preise für Lebensmittel?

Lebensmittel sind teuer. Vor ein paar Jahren gab es in Israel die sogenannte „Schokopudding-Diskussion“. Damals hatte ein Israeli in einem Discounter in Deutschland einen Schokopudding samt Preisschild fotografiert. Er kostete knapp 20 Cent. In Israel war ein ähnliches Produkt erst für zwei Euro zu haben. Das war damals in allen Medien. Ich staune in Deutschland immer, wie günstig es ist, dort einzukaufen. Dafür ist der ÖPNV in Israel preiswert. Nach Haifa oder Jerusalem kommt man für fünf Euro – mit einem guten, sauberen und vor allem pünktlichen Zug. Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Auch Mobilfunkgebühren sind sehr gering.



Wie sieht es denn mit Sprachkenntnissen aus? Hebräisch gilt ja nicht gerade als einfach zu erlernende Sprache.

In Tel Aviv kommt man mit Englisch sehr gut zurecht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, Hebräisch zu lernen. Das habe ich auch gemacht. Am Anfang dachte ich: Das werde ich nie schaffen! Es gibt zum Beispiel keine Vokale. Wenn man das Wort nicht kennt, muss man es mehr oder weniger erraten. Mittlerweile ist mein Hebräisch zwar noch immer ausbaufähig, aber ich verstehe schon sehr viel und ich kriege auch eine normale Konversation hin. Ich finde es einfach wichtig, dass man den Einheimischen zeigt, dass man an Land, Sprache und Kultur interessiert ist. Deswegen habe ich mittlerweile auch angefangen, zusätzlich Arabisch zu lernen.