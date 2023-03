Abgesehen vom Wetter: Was macht das Leben in Israel noch lebenswert für dich?

Ich liebe das Essen. Die levantische Küche ist sensationell. Auch Tel Aviv ist einzigartig. Die Stadt hat eine ähnliche Dynamik wie New York – aber in klein. Dazu kommt das Mittelmeer, der Mix aus den unterschiedlichen Kulturen, all die Widersprüche… Diese Dynamik, die reißt einen wirklich mit. Und gerade deswegen ist der Gründergeist hier auch so stark. Man ist motivierter, Dinge auch wirklich umzusetzen. Manchmal wird es mir zwar auch zu viel, zu laut, zu heiß, zu intensiv. Aber wenn ich dann zum Ausgleich in Deutschland bin, merke ich, dass es dort auch nach einer Weile ein bisschen langweilig wird.