A Job Abroad #23 | Spanien „Das Arbeitsumfeld verschwimmt sehr stark mit dem Freundeskreis“

Welche Unterschiede hast du zwischen dem Leben in den Niederlanden und in Spanien festgestellt?

Mit einem guten Job hat man in Spanien eine hohe Lebensqualität und einen sehr guten Lebensstil. Hier habe ich meine eigene Wohnung mit Terrasse; ich kann Freunde zum Grillen einladen. In Amsterdam ist es nicht möglich, so viel zu unternehmen oder so oft Essen zu gehen, da es dort um einiges teurer ist als hier. In Madrid zahle ich Tausend Euro Miete und habe eine Wohnung im Zentrum der Stadt. In Amsterdam wäre das nicht möglich gewesen. Es hängt natürlich immer vom Job ab. Wenn man in Spanien in einer kleinen, lokalen Firma arbeitet, hat man vielleicht auch nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten. Dort sind die Gehälter dann oft nicht so hoch wie bei internationalen Unternehmen.