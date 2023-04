A Job Abroad #23 | Spanien „Das Arbeitsumfeld verschwimmt sehr stark mit dem Freundeskreis“

Gibt es auch Länder, in die du nicht auswandern würdest?

Auswandern ist in Deutschland ein sehr harter Begriff und impliziert immer eine gewisse Endgültigkeit. Ich denke dabei immer an „Goodbye, Deutschland“ oder ähnliche Sendungen. Da haben die Menschen einfach ihre Sachen gepackt, alles verkauft und es gab nicht die Möglichkeit, zurückzugehen. Ich sehe es immer als eine Art Lebensabschnitt. Wenn es mir irgendwo nicht gefällt oder ich das Gefühl habe, ich müsste weiterziehen, dann mache ich das. In Amsterdam habe ich schnell bemerkt, dass ich nicht ewig bleiben möchte. Es war nicht die Stadt, in der glücklich werden würde. Vor allem wegen des Wetters. Ich habe aktuell immer noch den Wunsch, nach Lateinamerika zu gehen. In Madrid könnte ich langfristig auch leben. Ein Land, das ich definitiv ausschließe, gibt es nicht. Aber ich präferiere Lateinamerika.