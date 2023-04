A Job Abroad #24 | Irland „Seit ich in Irland lebe, habe ich nur drei Briefe bekommen. Hier läuft alles digital“

Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass die Lebenshaltungskosten relativ hoch sind. Gilt das neben den Mieten auch für die Lebensmittelpreise?

Ja, auch die Preise für Essen sind deutlich höher als in Deutschland. Für zwei Personen ist es möglich, 400 bis 500 Euro für Lebensmittel pro Monat auszugeben – aber da sind noch keine Bio-Lebensmittel drin. Schade finde ich auch, dass es keine richtigen Bäckereien gibt. In Irland kauft man Brot abgepackt im Supermarkt, es ist sehr wattig, weich, fast wie Toastbrot, hat aber einen hohen Preis zwischen drei bis fünf Euro. Gute Brötchen, Kürbiskernbrote oder Mehrkornbrote gibt es nicht.…

Es gibt natürlich ein paar Lifestyle-Bäckereien, in denen dann ein zugezogener Franzose Baguettes backt und so, aber Bäckereien wie in Deutschland an jeder Ecke konnten sich hier wohl nicht durchsetzen. Ein Kunde von mir hat eine Bäckerei, der hat mir mal ein Paket mit Brot geschickt, das war wunderbar! Am vergangenen Wochenende war ich auch in Deutschland und habe mir von dort Brote mitgebracht. (lacht)