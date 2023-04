A Job Abroad #24 | Irland „Seit ich in Irland lebe, habe ich nur drei Briefe bekommen. Hier läuft alles digital“

Was sollte man noch unbedingt wissen, wenn man als Deutscher in Irland arbeiten möchte?

Man wird als Deutscher sehr schnell erkannt. Ich bin mal in einen verspäteten Bus gestiegen und habe gefragt, ob das der Bus sei, der vor zehn Minuten kommen sollte. Und die Antwort des Fahrers war: „You don’t have time? Are you from Germany?“ Damit war das Gespräch erledigt und ich bin komplett rot angelaufen. (lacht) Ich rate also unbedingt, sich auf diese entspanntere Lebensweise einzulassen. Und was Dublin betrifft: Hier sollte man auf jeden Fall jemand Ortskundigen an seiner Seite haben, weil Kriminalität hier oft auf offener Straße ausgetragen wird. Das weiß man vorher nicht, deswegen sollte man sich vorher erkundigen oder sich die Hilfe von einem Relocation Agent holen.