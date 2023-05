A Job Abroad #25 | Georgien „Es kam schonmal vor, dass ein Mann mir nicht die Hand schütteln wollte“

Wie teuer ist das Leben in Georgien?

Vor allem der öffentliche Nahverkehr ist sehr günstig. Eine Fahrt kostet 1 Lari, das sind umgerechnet 30 Cent. Die Wohnungen sind nur etwas günstiger als in Deutschland. In den zwei Jahren, in denen ich hier schon wohne, sind die Preise stark gestiegen. Viele Lebensmittel sind durch die Inflation teurer geworden, das ist vor allem für viele Georgier schwierig. Eine Butter kostet um die drei Euro – das ist wie in Deutschland, nur dass die Georgier ein niedrigeres Einkommen haben.