A Job Abroad | #4 Dänemark „In dänischen Unternehmen steht der Mensch oft an erster Stelle“

Was war damals der ausschlaggebende Punkt, Dänemark den Vorzug gegenüber China zu geben?

Was mich an Dänemark so gereizt hat, sind die flachen Hierarchien. Man ist mit dem Chef direkt per Du und geht mit Kollegen, aber auch mit Vorgesetzten und Abteilungsleitern öfter was trinken. Die Leute sind viel nahbarer. Was natürlich dazu führt, dass man auch viel kritischer sein kann. Wenn Entscheidungen gefällt werden, können auch einfache Mitarbeiter sagen: „Hey, aber was ist denn, wenn wir B statt A machen?“ Der Chef ist dann meistens auch sehr offen dafür, dass kollektiv entschieden wird. Die Förderung von kritischem Denken war ein ausschlaggebender Punkt für mich. Als Angestellter ist man auch viel unabhängiger, kann seine eigenen Projekte vorantreiben und die eigenen Aufgaben so lösen, wie man es gerade will.