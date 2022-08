A Job Abroad #6 | Japan „Japaner lachen über die Fantasiepreise für Wohnungen in München“

Du hast also erst für Panasonic in Deutschland gearbeitet und bist dann nach Japan gegangen. Hast du selbst den Wunsch geäußert oder wie ist es dazu gekommen?

Während meiner Tätigkeit bei Panasonic in München habe ich gemerkt, dass es für eine Firma ab einer gewissen Größe schwierig ist, international zusammenzuarbeiten. Natürlich haben alle den Wunsch. Aber wie soll man es anstellen? Und ich hatte mich gefragt: Wie kann ich Panasonic in meiner Funktion besser dienen und die globale Zusammenarbeit stärken? Eines Tages wurde ich von dem Vorgänger meines jetzigen Chefs angesprochen, ob ich nicht in Japan arbeiten wolle. Er hat mich daraufhin empfohlen. Aber der Traum war eigentlich viel zu groß, ich habe nicht daran geglaubt, dass es wirklich klappen könnte. Ein paar Monate später habe ich trotzdem eine E-Mail an den Stellvertreter des Managing Directors in München geschrieben und erklärt, dass man meiner Meinung nach die globale Zusammenarbeit festigen muss und dafür jemanden braucht, der beide Seiten versteht – und dass ich vielleicht diese Person sein könnte. Fünf Minuten später hat er mir geantwortet und wollte wissen, wie ich mir das vorstelle. Daraufhin habe ich mehrere Wochen nichts gehört. Und plötzlich bekam meine damalige Vorgesetzte eine Nachricht mit dem Inhalt: „Hallo, Daniel arbeitet bald in Japan, schönen Tag noch.“